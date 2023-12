CDU-Vertreter empört „Äußerst anmaßend“ – Facebook-Post bringt Schwalbacher Bürgermeister-Kandidat Kritik ein

Noch sind die Europa- und Kommunalwahl über ein halbes Jahr entfernt. In der Gemeinde Schwalbach soll zeitgleich zudem ein neuer Bürgermeister gewählt werden, nachdem der amtierende Rathauschef Hans-Joachim Neumeyer (CDU) im Frühjahr bekannt gegeben hatte, vorzeitig in den Ruhestand wechseln zu wollen. Und auch wenn man sich in der Gemeinde bisher eher besinnlich gegeben hat, so scheinen sich jetzt kurz vor dem Jahreswechsel die ersten Anzeichen des kommenden Wahlkampfes abzuzeichnen.