„Falsches Signal für Unternehmer“ „Nonsens“ – Saar-CDU gegen mehr Bildungsurlaub für Arbeitnehmer

Mehr freie Tage für Weiterbildungsmaßnahmen: Das will die SPD-Landesregierung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Saarland künftig ermöglichen. Der Landtag im Saarland hat am Dienstagabend in erster Lesung das Bildungsfreistellungsgesetz auf den Weg gebracht. Der Plan: Künftig können sich Arbeitnehmer fünf (statt zwei) Tage pro Jahr für Bildungsmaßnahmen freistellen lassen. Und das ohne dafür Urlaub zu nehmen.