„Nicht unbedingt der Linkeste von den Linken“ Esra Limbacher: So tickt der neue Generalsekretär der saarländischen SPD

Der Mann heißt nicht nur Limbacher, er ist auch einer, aufgewachsen nämlich in dem gleichnamigen Ortsteil der Gemeinde Kirkel, einer SPD-Hochburg. Das ist nicht die einzige Auffälligkeit an dem 34-Jährigen, der inzwischen in Homburg-Schwarzenbach lebt und nun die SPD im Saarland managen soll.