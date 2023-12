Kritik kommt von der CDU „Schönfärbereien der SPD“ – Schlagabtausch in Sachen Bildungspolitik im Landtag

Saarbrücken · Am Mittwoch hat der Landtag auch über die beiden größten Einzeletats im Doppelhaushalt 2024/25, den Bildungs-, Kultur- und den Sozialetat, debattiert. Die Opposition suchte ihre Chance, um politische Nadelstiche zu setzen. Die betroffenen Minister verteidigten derweil ihre Strategien. Hoch her ging es zeitweise vor allem in der Bildungsdebatte.

13.12.2023 , 18:22 Uhr

„Im Saarland hat die Kultur viele Probleme. Darauf nicht einzugehen, schockiert mich“, meinte die kulturpolitische Sprecherin der CDU, Jutta Schmitt-Lang (l.), an die Adresse von Bildungsministerin Streichert-Clivot gerichtet. Foto: BeckerBredel

Von Christoph Schreiner

Wie, das sollte es schon gewesen sein mit der Aussprache über den größten Haushaltsposten – den des Ministeriums für Bildung und Kultur? Landtagsvizepräsidentin Dagmar Heib (CDU) schaute ungläubig im Plenarsaal im Saarland umher. Keine weiteren Wortmeldungen? Es gab sie dann doch noch. Ja, es entbrannte sogar noch eine heftige Debatte über die Bildungspolitik im Land.