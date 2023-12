Nach wochenlanger Debatte Saar-Landtag erklärt Finanznotlage und verabschiedet Haushalt

Der Landtag des Saarlandes hat in einer Sondersitzung am Montagmorgen eine finanzielle Notlage für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 erklärt. Durch die Notlageerklärung wird der Weg frei für die Aufnahme von Krediten in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro im Rahmen des saarländischen Transformationsfonds. Mit dem Geld sollen Projekte zur klimafreundlichen Umstellung der Wirtschaft (Transformation), aber auch Investitionen in die öffentliche Infrastruktur (Schulen etwa) finanziert werden. So will die Landesregierung 2024 unter anderem die Stahlindustrie mit 721 Millionen Euro fördern und die Ansiedlung einer Chip-Fabrik in Ensdorf mit 154 Millionen Euro unterstützen.