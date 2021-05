Vakzine von Biontech und Astrazeneca : Corona-Impfschutz auch gegen indische Variante

Die Impfstoffe wirken fast so effektiv wie gegen die britische Corona-Mutation.

Die Corona-Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Astrazeneca schützen laut einer Studie im gewissen Umfang auch gegen eine Erkrankung mit der zunächst in Indien aufgetretenen Virus-Variante B.1.617.2. Die beiden Präparate wirken nach zweifacher Impfung beinahe so effektiv gegen eine von ihr ausgelöste Corona-Erkrankung wie gegen eine durch die britische Variante B.1.1.7 hervorgerufene. Das geht aus einer Studie der Regierungsbehörde Public Health England (PHE) hervor, die noch nicht in einem Fachjournal veröffentlicht wurde.