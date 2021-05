Saartalk zum Thema „Kampf gegen Corona“ : Saar-Lehrerverband: „Wir fordern die Halbierung der Klassenstärken“

Die Gesprächsrunde von links: SZ-Chefredakteur Peter Stefan Herbst, Armin König (CDU), Bürgermeister von Illingen, Armgard Müller-Adams, SR-Chefredakteurin, Markus Tressel, Grünen-Bundestagsabgeordneter, Julia Fischer, Wissenschaftsjournalistin und Ärztin, und Marcus Hahn, Vorsitzender des saarländischen Philologenverbands. Im Hintergrund SR-Reporter Felix Schneider. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Was Lehrer aus der Corona-Pandemie gelernt haben und die Nöte der Kommunen waren Themen des Saartalks von SR und SZ.

Das Coronavirus ist gnadenlos. Seit 14 Monaten tötet es Menschen im Saarland. Bisher mehr als 1000, dazu unzählige schwere Verläufe, Langzeitfolgen. Auf seinem Weg deckt das Virus auch Unzulänglichkeiten auf. Das wissen sie vor allem in den Kommunen und Schulen des Landes. „Kampf gegen Corona – Was wir von Schulen und Gemeinden lernen können“, lautete daher die Leitfrage des Saartalks am Donnerstagabend. Die Gastgeber, SR-Chefredakteurin Armgard Müller-Adams und SZ-Chefredakteur Peter Stefan Herbst, diskutierten mit dem saarländischen Bundestagsabgeordneten Markus Tressel (Die Grünen), mit Armin König (CDU), seit 25 Jahren Bürgermeister der Gemeinde Illingen, mit Marcus Hahn, Vorsitzender des Saarländischen Philologenverbandes, und mit Dr. Julia Fischer, Wissenschaftsjournalistin und Ärztin.

Besonders Armin König war in den vergangenen Monaten im Saarland ein Bürgermeister, der laut Forderungen stellte und Vorschläge machte. So forderte er zuletzt – erfolgreich –, dass die Freibäder wieder öffnen dürfen. Seine Kommune war eine der ersten mit Testzentren, König hat bereits für Öffnungsstrategien geworben, da war das Saarland-Modell von der Landesregierung noch nicht ausgedacht. Viele Probleme seien dadurch entstanden, dass „wir durch Entscheidungen der Bundes- oder Landesregierung in den Kommunen teils an Wochenenden überfallen wurden, bestimmte Dinge umzusetzen und der Bevölkerung zu erklären“, sagt König. Die größte Herausforderung sei aber „zweifelsfrei die Unsicherheit gewesen, die Angst, das Faktum, dass es in vielen Fällen wirklich um Leben und Tod geht“. Finanziell habe seine Kommune die Krise bisher dank Bundes- und Landeshilfen gut überstanden. Jedoch befürchtet der Bürgermeister, dass die große Rechnung in ein, zwei Jahren kommt, „wenn es um die Rückzahlungen der Gewerbesteuern geht, wenn Einnahmeausfälle richtig durchschlagen, dann brauchen wir wieder Hilfen“.

Das sieht der Bundestagsabgeordnete Markus Tressel (Die Grünen) genauso: „Jetzt ist die Aufmerksamkeit auf die Probleme der Kommunen groß“, stellt fest, „doch wie sieht es in zwei, drei Jahren aus? Armin König hat das richtig festgehalten, da drohen die Hämmer. Ich glaube, man muss den Kommunen da deutlich entgegenkommen.“ Da scheint Corona weitere Fragen aufzutürmen.

Fragen wirft auch die Ankündigung der Landesregierung auf, dass alle Schüler nach den Pfingstferien am 31. Mai wieder Präsenz in ihren Schulgebäuden zeigen müssen. Der Wechselunterricht hat ausgedient. „Ob das funktioniert, hängt davon ab, ob wir konkrete Fragen bis dahin beantwortet bekommen“, sagt Marcus Hahn vom Philologenverband. „Zum Beispiel die Frage nach der Testung: Wie sollen wir 29 Schüler gleichzeitig testen, auf engem Raum? Ist das sicher? Dürfen wir das überhaupt? Wenn nein, was machen wir dann?“ Dann das Problem mit den Testverweigerern. Bisher haben die Schulen diese Schüler nach Hause in den Online-Unterricht geschickt. Der sei nicht mehr möglich. Auch „die Frage nach den Quarantänen“ sei wichtig. „Derzeit haben wir zwei Infektionen pro Woche pro Schule im Schnitt. Zu wie vielen Quarantänen führt das? Ist da ein planvoller Unterricht überhaupt noch möglich? Diese Antworten brauchen wir“, fordert Hahn.

„Möglichst weiterhin Wechselunterricht“, fordert Julia Fischer, Ärztin und Wissenschaftsjournalistin, „so ist Abstandhalten möglich. Dass die Tests in den Schulen regelmäßig gemacht werden, ist auch ganz wichtig“, erklärt sie. Weiter Filtersysteme und Lüften. All das müssen die Schulträger bei den Renovierungen der Schulen nun mitdenken, betont König. „Da hilft oft nur ein Neubau.“

Der Wechselunterricht habe gezeigt, erklärt wiederum Hahn, dass bei halber Klassenstärke, „schneller und vor allem intensiver mit den Schülern gearbeitet werden kann“. Nicht nur daher fordern Lehrerverbände die „Halbierung der Klassenstärken, damit wir ein Teil dessen zurückgeben können, was die Schüler in diesem Jahr versäumt haben“. Noch sei aber nicht klar, wie groß die Probleme in den Klassen tatsächlich sind, es gäbe keine Untersuchung dazu, wie Hahn bemängelt. „Das eigentliche Krisenschuljahr wird das kommende sein“, befürchtet Hahn. Da werden die Probleme auftreten. Ob die Pandemie die Schulen digital nach vorne gebracht hat? „Das, was wir heute als digitalen Schub in den Schulen bezeichnen“, sagt Hahn, „fordern die Lehrerverbände bereits seit 25 Jahren – Endgeräte für Lehrer zum Beispiel. Es fällt mir aber schwer, das als Digitalisierungsschub zu beschreiben“. Kluger, digital unterstützter Unterricht sei „sicher ein Zukunftsmodell“, doch zunächst hätten andere Fragen Vorrang. Zum Beispiel die: Wie die Schüler die 300 bis 500 Unterrichtsstunden, die pro Schüler ausgefallen oder anders gehalten wurden, zurückbekommen?