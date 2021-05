Aktuelle Corona-Zahlen für das Saarland : Zwei Saar-Landkreise knapp unter 100er-Inzidenz

Saarbrücken Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Sonntagmorgen 123 neue Corona-Infektionen im Saarland gemeldet. Die Inzidenz im Saarland sinkt über das Wochenende leicht, alle Landkreise sind wieder unter der 100er-Marke.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die das Robert-Koch-Institut (RKI) angibt, ist die entscheidende Zahl, anhand der die Bundesnotbremse gelockert oder eingesetzt wird. Im Saarland gelten die Lockerungen des Saarland-Modells mittlerweile wieder in fünf von sechs Landkreisen - Saarlouis bleibt die einzige Ausnahme. Aktuell liegt Saarlouis knapp unter 100er-Marke - fünf Werktage in Folge wären nötig, damit Lockerungen in Kraft treten können.

Am Sonntagmorgen hat das RKI für das Saarland eine Gesamtinzidenz von 81,1 gemeldet. Am Vortag hatte die Inzidenz noch bei 83,2 gelegen. Die niedrigste Inzidenz weist weiterhin der Landkreis Neunkirchen mit 45,7 auf. Der Regionalverband Saarbrücken (98,9) und Saarlouis (99,3) liegen beide knapp unter der für die Bundesnotbremse kritischen Marke von 100. Laut Gesundheitsministerium werden aktuell 110 Corona-Patienten im Saarland stationär behandelt - 44 davon intensivmedizinisch (Stand 21.05.2021 / 00:01 Uhr).

Deutschlandweit haben die Gesundheitsämter dem RKI binnen eines Tages 6714 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Sonntagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.11 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 8500 Ansteckungen gelegen. Die 7-Tage-Inzidenz gab das RKI am Sonntagmorgen mit bundesweit 64,5 an (Vortag: 66,8; Vorwoche: 83,1). Am Sonntag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.