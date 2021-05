Aktuelle Zahlen aus Merzig-Wadern : Corona fordert erneut ein Menschenleben

(Symbolfoto) Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Merzig Erneut hat das Corona-Virus ein Menschenleben gefordert. Der Mann wohnte nach Mitteilung aus dem Landratsamt in Merzig und ist das 58. Todesopfer im Kreis Merzig-Wadern. Weiter hat der Landkreis acht Neuinfektionen gemeldet: Fünf Betroffene leben in Merzig, zwei in Beckingen, ein Betroffener stammt aus Losheim am See.

16 Personen gelten als genesen: Davon stammen fünf aus Merzig, zwei aus Gemeinde Beckingen und eine aus Losheim am See.