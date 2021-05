18 Personen gelten in Merzig-Wadern als geheilt : Neun neue Corona-Fälle im Kreis

Merzig-Wadern Sieben-Tage-Inzidenz sinkt am Freitag für Merzig-Wadern auf 56,2.

Das Landratsamt hat am Freitag neun weitere Corona-Infektionen im Kreis Merzig-Wadern registriert. Drei der Betroffenen leben demnach in Merzig, drei in Losheim am See, je ein Betroffener wohnt in Wadern, Mettlach und Perl. 18 Personen gelten nach Mitteilung der Kreisverwaltung als genesen: vier Menschen aus Merzig, vier aus Wadern, fünf aus Losheim am See, zwei aus Beckingen, einer aus der Gemeinde Mettlach, einer aus Perl und einer aus Weiskirchen. Es gibt aktuell 148 Infizierte im Kreis (43 in Losheim, 32 in Wadern, 28 in Merzig, 13 in Weiskirchen, elf in Mettlach, zehn in Perl, sechs in Beckingen). Laut Landratsamt wurden keine weiteren Mutationen nachgewiesen. Damit sind 113 Corona-Mutationen bekannt: achtmal die südafrikanische und 105 Mal die britische Variante.