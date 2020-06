Kinder-Uni : Die Kinder-Uni in Zeiten von Corona

Saarbrücken Am Mittwoch findet die nächste Vorlesung der Kinder-Uni statt. Nicht im Hörsaal, sondern online. Corona ist der Grund – und auch das Thema.

Die nächste Vorlesung der Kinder-Uni Saar findet an diesem Mittwoch, 17. Juni, von 16 bis etwa 18.30 Uhr statt. Es wird eine besondere Veranstaltung sein, denn sie wird ausschließlich online angeboten. Die Kinder-Uni widmet sich in diesem Sommersemester einem einzigen Thema: Es geht um das Corona-Virus. Die Covid-19-Pandemie ist auch der der Grund, weshalb die Vorlesung nicht wie in den vergangenen elf Jahren üblich im Audimax an der Saar-Uni stattfindet, sondern als exklusiver Livestream per Internet übertragen wird.