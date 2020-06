Zentrum für lebenslanges Lernen : Webinar zur Kunst im Elsass und in Lothringen

Webinar zur Kunst im Elsass und in Lothringen

Saarbrücken Höhepunkte der lothringischen Kunstgeschichte und prägnante Werke des Elsass können Gasthörer der Saar-Uni im Webinar „Lothringen und Elsass als Kunstlandschaften“ mit Kunsthistoriker Bernhard Wehlen kennenlernen.

Ab dem 23. Juni spricht Wehlen immer freitags von 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr mit den Teilnehmern per Videokonferenz, erklärt das Zentrum für lebenslanges Lernen an der Saar-Uni. Die Zugangsdaten werden einen Tag vor dem Start per E-Mail verschickt.