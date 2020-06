Saar-Uni : Tag der offenen Tür dieses Jahr virtuell

Saarbrücken Die Saar-Uni stellt am Samstag, 27. Juni, ihr Studienangebot beim Tag der offenen Tür vor. Statt auf dem Campus werden Studieninhalte und -abläufe aber dieses Mal in Videovorträgen erläutert, teilt die Saar-Uni mit.

Professoren und die Zentrale Studienberatung bieten zwischen 10 Uhr und 15 Uhr auch persönliche Beratung via Video-Chat und telefonisch an. Wegen der Corona-Krise muss die Saar-Uni den Tag der offenen Tür in den virtuellen Raum verlegen, da Großveranstaltungen weiter untersagt sind.