Shopping-Center im Saarland : Leerstände in Europa-Galerie Saarbrücken – bringt der Betreiberwechsel nun die Wende?

Die Europa-Galerie in Saarbrücken: Ist die Magnet-Wirkung der Anfangsjahre vorbei? Momentan herrscht viel Leerstand in den Einkaufsetagen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Kundenzahlen in den Saarbrücker Geschäften wachsen wieder nach der langen Schließung während der Corona-Krise. In der Europa-Galerie zeigen sich dennoch zahlreiche leer stehende Läden. Ein neuer Betreiber und ein Manager-Wechsel in der Galerie könnten in Zukunft jetzt einiges ändern.