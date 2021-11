Saarland gedenkt Opfern von Kriegen und Gewalt : Zentrale Gedenkfeier zum Volkstrauertag morgen in Saarbrücken

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) sammelt in diesen Tagen wieder mit Spendenbüchsen für den Erhalt der Kriegsgräber. Foto: Volksbund

Saarbrücken/Spicheren Am Volkstrauertag wird der Opfer von Kriegen und Gewalt gedacht. Was ist an diesem Sonntag im Saarland und im grenznahen Lothringen geplant?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Udo Lorenz

Zum diesjährigen Volkstrauertag am Sonntag, den 14. November, für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft wird es im Saarland erstmals nach der Corona-Pause wieder eine zentrale grenzüberschreitende Gedenkfeier geben. Nach Mitteilung des Landesverbandes Saar des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) beginnt die Feier unter Hygieneauflagen um 14 Uhr in der Saarbrücker Ludwigskirche. Nach einem Orgelspiel von Kantor Ulrich Seibert und einführenden Worten des VDK-Landesvorsitzenden Werner Hillen zum Volkstrauertag wird Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) die Gedenkrede halten. Ein Schwerpunkt wird laut VDK dieses Jahr das Thema „80 Jahre Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion“ sein.

Musikalisch umrahmt wird die Gedenkfeier von „Chorwurm“-Ensemblemitglied Florence Mottier-Klein mit ihren Kindern, die die beiden Lieder „Wir ziehen in den Krieg“ von Udo Lindenberg und „Sag mir wo die Blumen sind“ von Marlene Dietrich singen. Schüler und Schülerinnen vom Geschwister-Scholl-Gymnasium Lebach werden Musik und Text zum Thema „Frieden“ vortragen, ehe dann Saar-Landtagspräsident Stephan Toscani (CDU) das Totengedenken vorliest. Danach geht es um 15 Uhr zum ehemaligen Kriegsschlachtfeld nach Spicheren/Lothringen ans Hochkreuz, wo bei einer Gedenkzeremonie drei Kränze am französischen, amerikanischen und deutschen Ehrenmal niedergelegt werden. Mit dabei sind der französische Generalkonsul in Saarbrücken, Sébastien Girard, sowie Militärangehörige und Reservisten aus Deutschland, Frankreich und den USA, aber auch viele Volksbund-Mitglieder und Bürger aus dem Saarland und Lothringen. Sie alle lädt der Bürgermeister von Spicheren zum Abschluss zu einem Ehrenwein mit Gedankenaustausch in die Spicherer Mehrzweckhalle ein.