Forschung zu smarten Materialsystemen „Die Karten liegen auf dem Tisch.“ Lauter Asse?

Noch weiter gediehen ist ein anderes Projekt der Materialsystem-Spezialisten, die mittlerweile durch die Junior-Professor von Gianluca Rizzello Verstärkung in Sachen Mechatronik- und Robotik-Systemen erhalten haben. Hier spielen die „NiTis“ (die eingangs erwähnten Formgedächtnislegierungen) und deren Einsatz in der Automatisierungstechnik eine zentrale Rolle. Sofern sich smarte Greiftechniken am Markt durchsetzen, könnte die Pneumatik, also der Einsatz von Druckluft zum Bewegen von Greifarmen in der Industrie, bald ausgedient haben.