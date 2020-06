HTW Saarbrücken : Spendenlauf für die Saar-Gastronomie

Info

Der Spendenlauf findet von Donnerstag, 25. Juni, ab 8 Uhr, bis Samstag, 27. Juni, um 20 Uhr, statt. In diesem Zeitraum können Teilnehmer eine selbst gewählte Strecke laufen und diese mit einer Tracking-App aufzeichnen. Das Ergebnis wird dokumentiert und via E-Mail, Facebook oder Instagram an das Team des Spendenlaufs geschickt. Es werden außerdem noch Spender gesucht, die bereit sind, für jeden gelaufenen Kilometer einen Betrag ihrer Wahl an die Initiative „Gudd gess Saarland“ zu geben.

Die Anmeldung ist kostenlos und erfolgt für Spender und Läufer über ein Online-Anmeldeformular. Wer Fragen hat, kann sich per E-Mail an aimspendenlauf2020@gmail.com wenden.

www.facebook.com/events/3015847621795008

www.instagram.com/aim.spendenlauf.2020