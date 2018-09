Anrufe von falschen Polizeibeamten in St. Ingbert

Die Täter geben sich dabei als Beamte der Polizeiinspektion St. Ingbert aus und versuchen an Informationen über die persönlichen Verhältnisse, oder Wertgegenstände der Opfer zu kommen. Bisher hätten diese die Masche der Täter jedoch bei allen bisher bekannten Anrufen durchschaut und das Gespräch beendet. Die Polizei weist darauf hin, dass sie niemals Fragen zu persönlichen Verhältnissen oder Wertgegenständen am Telefon stellt, Ermittlungen und Vernehmungen würden entweder auf der Dienstelle oder zu Hause durchgeführt, wobei die Beamten entweder uniformiert seien, oder sich als Polizisten ausweisen könnten. Grundsätzlich würde die Polizei auch nicht unter der Nummer „110“ anrufen. Bestünden Zweifel bei einem Anruf, oder an einem Beamten, soll man sich entweder mit der Inspektion St. Ingbert, Tel. (0 68 94) 10 90, oder mit der Führungs- und Lagezentrale der Vollzugspolizei, Tel. (06 81) 96 20, in Verbindung setzten.

(dla)