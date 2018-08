Ein Drogenspürhund wird in Rohrbach fündig

Am späten Donnerstagabend wurde die Polizei aus St. Ingbert zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt in die Obere Kaiserstraße in Rohrbach gerufen. Im Rahmen dieses Einsatzes fanden die Polizeibamten in der Wohnung, in der es zu der häuslichen Gewalt gekommen war, mehrere Cannabispflanzen und andere Betäubungsmittel. Die Wohnung wurde zudem mit einem Drogenspürhund durchsucht. Die aufgefundenen Betäubungsmittel und Utensilien zum Drogenkonsum wurden nach Angaben der Polizei sichergestellt.