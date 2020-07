Arbeiterkultur : Wenn der Bergmann ruhte, musste seine Frau ackern

Saarbrücken Die „Saarländische Volkskunde“ des Alltagskultur-Forschers Gunter Altenkirch ist auf 24 Bände angelegt. Der jüngst erschienene zwölfte Band beschäftigt sich mit Arbeiterkultur.

Wie immer greift Altenkirch, der in Rubenheim das Museum für dörfliche Alltagskultur betreibt, auf seine Zeitzeugen-Sammlung zurück: hier also auf unzählige von ihm geführte Interviews mit Arbeitern und ihren Frauen. Über weite Strecken kommen im Buch, das eher einem gebundenen Manuskript gleicht, also diejenigen mit Originalzitaten zu Wort, über die Historiker meist aus analysierender Distanz berichten.