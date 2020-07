Pro E-Scooter : Praktischer Klimaschutz mit einem Hauch urbanem Flair

Schon nach einem Monat sind die Scooter für mich aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Wer die Flitzer einmal getestet hat, wird sofort süchtig. Nicht nur sind sie in Saarbrücken mit seinen teils schmerzhaften Steigungen und einem definitiv ausbaufähigen ÖPNV sehr praktisch.

Sie machen auch wahnsinnig Spaß! Am wichtigsten jedoch: Wer sein Auto zugunsten der Scooter stehen lässt, tut dem Klima etwas Gutes. Dass sich dadurch auch die Parksituation in der Stadt entspannen würde, ist ein angenehmer Nebeneffekt. Zwar sollten Scooter-Fahrer natürlich trotzdem darauf achten, die Roller nicht mitten auf dem Gehwegen stehen zu lassen. Bei anderen Verstößen frage ich mich allerdings, ob die dahinter stehenden Regeln wirklich so sinnvoll sind. Wieso dürfen Fahrräder in Schrittgeschwindigkeit durch manche Fußgängerzonen, Scooter jedoch nicht? Da wird sich bestimmt noch einiges ändern – wenn sich die Leute erst einmal an den Schock dieser Neuerung gewöhnt haben.