Frühjahrssynode Landeskirchen werben für Abgrenzung von rechten Positionen

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) haben sich auf ihren Frühjahrssynoden entschieden gegen rechtsradikale und diskriminierende Positionen gestellt. So verabschiedete die EKHN in Frankfurt eine Resolution für Demokratie. Kirchensynode und die Kirchenleitung rufen ihre Mitglieder darin dazu auf, „im Rahmen der anstehenden Wahlen keine Parteien zu wählen, die Menschen diskriminieren“, wie die Landeskirche am Freitag mitteilte.