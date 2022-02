Maskenpflicht und PCR-Tests : Corona-Verordnung im Saarland: Die neuen Regeln im Überblick

Update Saarbrücken Der Ministerrat im Saarland hat die Corona-Regeln im Saarland angepasst. Was jetzt neu ist und was weiterhin gilt. Ein Überblick.

Diese Corona-Regeln sind ab dem 26. Januar im Saarland neu

Ausnahmen von Quarantäne-Bestimmungen

Bisher mussten Kontaktpersonen, die geboostert, grundimmunisiert und genesen sind, nicht mehr in Quarantäne, insofern ihre letzte Impfung beziehungsweise ihr positives PCR-Testergebnis nicht länger als drei Monate her war. Dieser Personenkreis wird nun erweitert. Künftig müssen auch Kontaktpersonen, die nach ihrer Grundimmunisierung PCR-positiv auf das Coronavirus getestet wurden – also nach ihrer Zweitimpfung einen Impfdurchbruch hatten und dadurch quasi natürlich geboostert sind – bei einem Infektionsfall in ihrem Umfeld ebenfalls nicht mehr in Quarantäne, wenn sie keine Symptome aufweisen, teilt das Gesundheitsministerium mit.