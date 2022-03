Neue Regeln ab 4. März : Saarland passt Corona-Verordnung an: Diese Lockerungen gelten ab morgen

Saarland passt Corona-Verordnung an: Diese Lockerungen gelten ab morgen

Saarbrücken Die saarländische Landesregierung hat erneut die Corona-Regeln für das Saarland angepasst. Ab nächster Woche treten Änderungen in Kraft, die vor allem die Maskenpflicht, Clubs und 2G-Regeln betreffen.

Die neue Verordnung für das Saarland wurde vor dem Hintergrund der weitreichenden Lockerungen beschlossen, die bei der Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar entschieden wurden. Folgende Änderungen an den aktuell geltenden Corona-Regeln im Saarland werden jetzt in Kraft treten: