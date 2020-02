Feier am 29. Februar und 1. März : Große Party in Luxemburg zum Start des kostenlosen Nahverkehrs

Luxemburg Die Tage der Bus- und Bahntickets in Luxemburg sind gezählt: Denn ab 1. März werden in dem Land alle öffentlichen Verkehrsmittel gratis. „Luxemburg ist stolz, das erste Land der Welt zu sein, das die öffentlichen Transportmittel für alle Nutzer auf seinem Territorium gratis anbietet“, teilte die Luxemburger Regierung mit.

Fahrgäste bräuchten dann keine Tickets mehr – weder für den Bus noch den Zug oder die Tram. Der Startschuss werde bereits einen Tag zuvor am 29. Februar in dem kleinen Land groß gefeiert. Unter dem Motto „Es ist ein großer Tag“ sind an dem Samstag zwölf Mini-Konzerte in vier Bahnhöfen geplant: In Belval-Universität, Luxemburg-Stadt, Pfaffenthal-Kirchberg und Ettelbrück. Zwischen den Konzerten steigen die Künstler in Züge, Straßenbahnen und Busse ein, um dort Musik zu machen. Und am Abend soll bei einem großen Konzert im neuen Betriebshof der Tram, der „Neien Tramsschapp“, auf dem Kirchberg unter anderem mit reichlich DJs gefeiert werden.