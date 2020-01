Wie die Zeitung „Luxemburger Wort“ berichtet : Mehr Geschwindigkeitsverstöße im benachbarten Luxemburg

Luxemburg Im Nachbarland Luxemburg sind im vergangenen Jahr 282 000 Autos wegen überhöhter Geschwindigkeit geblitzt worden. Das berichtet die Zeitung „Luxemburger Wort“ mit Verweis auf entsprechende Zahlen der Polizei.

Von den insgesamt 25 stationären Geschwindigkeits-Messgeräten lösten derweil die Blitzer in Schieren (41 000), Merl (34 000), Lipperscheid (22 000) und am Kreisverkehr Raemerich (20 000) am häufigsten aus. Etwas mehr als die Hälfte der geblitzten Fahrzeuge (55,7 Prozent) war nach Polizeiangaben in Luxemburg zugelassen. Die übrigen Fahrzeuge kamen demnach vor allem aus den angrenzenden Staaten Frankreich, Belgien und Deutschland.