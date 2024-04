„Art Crime Team“ FBI sucht Besitzer eines verschollenen Gemäldes in Luxemburg

„Das Federal Bureau of Investigation (FBI) Chicago Field Office sucht nach der Heimat eines lange als verschollen geltenden Gemäldes des belgischen Malers Jacob Jacobs aus dem 19. Jahrhundert. Diese Meereslandschaft wurde vor kurzem in den Vereinigten Staaten aufgefunden und es ist davon auszugehen, dass es während der Ardennenoffensive im Zweiten Weltkrieg aus Echternach in Luxemburg verschwand“, heißt es in der Mitteilung der US-Botschaft in Luxemburg.