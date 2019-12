Öffentlicher Nahverkehr : Luxemburg macht Bahn und Bus kostenlos

Ab 1. März 2020 sind in ganz Luxemburg Bahn, Bus und Tram (im Bild die Stater Tram in Luxemburg-Stadt) für alle Benutzer kostenlos. Foto: dpa/Harald Tittel

Luxemburg Mehr Wachstum, mehr Menschen, mehr Verkehr: Das kleine Luxemburg arbeitet an einer großen Verkehrswende. In Kürze kann man im Großherzogtum als erstem Land der Welt kostenlos Bus und Bahn fahren.

Im neuen Jahr gibt es in Luxemburg ein Geschenk: Genau 61 Tage nach dem Jahreswechsel wird der öffentliche Personennahverkehr im gesamten Großherzogtum kostenlos. Vom 1. März 2020 an ist Luxemburg das erste Land der Welt, in dem man für Busse und Bahnen keine Fahrkarten mehr braucht. Nur die 1. Klasse der Bahn bleibt kostenpflichtig. Fahrkartenschalter werden geschlossen, Kontrolleure bekommen neue Service-Aufgaben. „Das steht uns einfach gut zu Gesicht und trägt enorm zum Image und zur Attraktivität Luxemburgs bei“, sagt der liberale Premierminister Xavier Bettel zum Gratis-Nahverkehr.