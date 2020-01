Umstrittenes Unkrautvernichtungsmittel : Luxemburg verbietet Glyphosat ab 2021

Luxemburg Es gilt als „Wunderwaffe“ der Landwirte und wird genutzt, um gegen hartnäckiges Unkraut vorzugehen: das Pflanzengift Glyphosat (Handelsname: „Round-up“). Doch Umweltorganisationen warnen schon länger vor den Auswirkungen des Wirkstoffes auf Insekten und auf den Menschen.

Glyphosat steht bei der Weltgesundheitsorganisation WHO im Verdacht, krebserregend zu sein. Nichtsdestotrotz wurde der Einsatz von diesem Herbizid 2017 von der EU erneut genehmigt. Auch Deutschland stimmte dafür. Doch die Kritik hält an. Im vergangenen September verabschiedete die Bundesregierung ein „Agrar-Paket“, um die Landwirtschaft in Deutschland umweltfreundlicher zu gestalten. Dieses sieht unter anderem ein Verbot des umstrittenen Unkrautgifts ab Ende 2023 vor.