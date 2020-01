Tanken : Deutlich gestiegen – Spritpreise in Luxemburg auf höchstem Wert seit fünf Jahren

Luxemburg Tanken in Luxemburg ist seit Dienstag deutlich teurer. Die Preise für Diesel und Benzin sind gestiegen – so hoch wie seit 2014 nicht mehr. Als Begründung werden die Iran-Krise und Klimapolitik genannt.

Im Großherzogtum ist Tanken so teuer wie lange nicht mehr. Am Dienstag wurden die Spritpreise zum Teil deutlich erhöht. Der Liter Diesel kostet derzeit 1,20 Euro. Ende Dezember waren es noch 1,13 Euro. Super 98 kostet 1,35 Euro je Liter, im Dezember lag der Preis bei 1,30 Euro. Ähnlich hoch waren die Spritpreise im Mai 2014. Damals kletterten sie auf 1,38 Euro (Super) bzw. 1,17 Euro (Diesel). Begründet wird der neuerliche Anstieg zum einen mit der Iran-Krise. Diese führt dazu, dass die Ölpreise auf den internationalen Märkten ansteigen.

Nicht verändert hat sich dagegen der Preis für Super 95. Wie bereits Ende Dezember kostet der Liter 1,22 Euro. Allerdings gibt es seit einem Jahr im Nachbarland diese Spritsorte nur noch als E-10-Benzin, also mit einem höheren Bioethanolgehalt. Das Benzin mit geringerem Anteil an Biokraftstoff (E 5) ist – umgekehrt wie hierzulande – in Luxemburg teurer. Damit will Luxemburg sein Ziel erreichen, den Anteil des verkauften Kraftstoffes aus erneuerbaren Energien bis Ende 2020 auf zehn Prozent zu erhöhen. Aus Klimaschutzgründen und um den Verkauf von Sprit an den mehr als 200 Tankstellen im Großherzogtum zu reduzieren, soll Kraftstoff dort nach und nach immer teurer werden. Die luxemburgische Regierung hat für das laufende Jahr eine Erhöhung der Kraftstoffsteuer angekündigt. Dadurch verteuert sich der Sprit um ein bis drei Cent.