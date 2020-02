Großherzogin Maria Teresa in der Kritik : Experte fordert Reformen am Luxemburger Hof

Experte fordert Reformen am Luxemburger Hof

Großherzogin Maria Teresa in der Kritik

Luxemburg Die Regierung veröffentlicht einen höchst kritischen Bericht über die Zustände im Großherzogtum. Es gibt wenig Schmeichelhaftes.

Waringo schilderte ein Klima der Angst am Hof des Großherzogs Henri (64) und eine sehr hohe Personalfluktuation. Er forderte, Großherzogin Maria Teresa (63) keine Personalentscheidungen mehr zu gestatten. „Es gibt Zeichen, die nicht täuschen“, schrieb der frühere Finanzbeamte Waringo über den Umstand, dass zwischen 2014 und 2019 von 110 Mitarbeitern genau 51 ihren Posten bei Hof wieder aufgaben. Er habe „eine gewisse Angst“ bei den Beschäftigten festgestellt. Zwischen den Beschäftigten gebe es kaum Fröhlichkeit: „Jeder ist auf der Hut und wägt jedes seiner Worte ab.“ Eine interne Kommunikation sei „praktisch nicht vorhanden“. „Der Tagesablauf wird durch Unausgesprochenes und Gerüchte bestimmt“, formulierte Waringo.

In Personalfragen würden praktisch alle Entscheidungen von der Großherzogin getroffen. „In der Entscheidungskette sollte (...) die Rolle der Großherzogin, die eine rein repräsentative Funktion hat, überhaupt nicht zur Debatte stehen“, schrieb Waringo. „Das Funktionieren unserer Monarchie muss in diesem wesentlichen Punkt reformiert werden“, betonte er. „Es gibt keine andere Lösung.“

Kurz vor der Veröffentlichung des Waringo-Berichts hatte Großherzog Henri seine Frau gegen „unfaire Beschuldigungen“ durch Medienberichte im Zusammenhang mit der hohen Personalfluktuation bei Hofe in Schutz genommen. Seine Frau habe sich in den vergangenen 39 Jahren mit Hingebung für Luxemburg eingesetzt. Henri hatte die Kubanerin beim Studium in Genf kennengelernt und 1981 geheiratet.