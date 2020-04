Queidersbach bei Kaiserslautern : Pfälzer Dorf bedauert Flucht des nigerianischen Pfarrers

Speyer Nach einer Morddrohung und mehreren Anfeindungen hat der aus Nigeria stammende Pfarrer Patrick Asomugha die Pfarrei in Queidersbach (Landkreis Kaiserslautern) wie angekündigt verlassen. „Heute ist der erste Tag, an dem er nicht mehr dort ist“, sagte ein Sprecher des Bistums Speyer am Montag.

Welche neue Aufgabe der Geistliche erhalte, sei noch offen. „Wir werden das besprechen und wollen momentan weder etwas vorwegnehmen, noch etwas ausschließen.“ Pfarrer Asomugha (56) hatte die Pfarrei Heiliger Franz von Assisi seit August 2017 geleitet.