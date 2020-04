Cybercrime : Betreiber von Darknet-Zentrum angeklagt

Koblenz Die Schaltstelle für kriminelle Darknet-Geschäfte flog im September in einem früheren Bunker auf. Nun sind die Betreiber des „Cyberbunkers“ angeklagt – wegen Beihilfe in mehr als 1,5 Millionen Fällen. Und das ist erst der Anfang.

Das Rechenzentrum in einem Darknet-Cyberbunker an der Mosel war den Ermittlungen zufolge eine Schaltstelle für zahlreiche Verbrechen: Mehr als eine halbe Million Fälle von Drogenhandel, Datenhehlerei, Falschgeld-Deals, Verbreitung von Kinderpornos sowie Computersabotage in mehr als einer Million Fälle, Mordaufträge, Cyberangriffe – all das soll über die dortigen Server gelaufen sein.