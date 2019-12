Sonderausstellung : In Speyer wandelt man auf den Spuren des Medicus

In Speyer wandelt man auf den Spuren des Medicus

Speyer Es ist ein ungeheurer Tabubruch: In der Nacht des 31. Januar 1555 rauben der Medizinstudent Felix Platter und einige Mitstudenten auf dem Friedhof im südfranzösischen Montpellier zwei Leichen, um sie heimlich zu sezieren.

Seit der Antike war es bei schwerer Strafe verboten, die Körper von Menschen zu öffnen. Doch zu stark war der Wissensdurst des Schweizers Platter, der später in Basel ein angesehener Arzt und Anatom werden sollte. Wie viele vor und nach ihm war er getrieben von einem großen Menschheitstraum: Krankheiten zu heilen, das Leben zu verlängern und die Gesundheit wiederherzustellen.

Eine spannende Reise durch die jahrtausendealte Medizingeschichte von der Antike bis in die Gegenwart bietet bis 21. Juni 2020 eine Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Die multimediale Sonderausstellung „Medicus – Die Macht des Wissens“ macht deutlich, dass Menschen immer wieder über kulturelle, gesellschaftliche und religiöse Grenzen hinausgegangen sind, um zu verstehen, wie „Heilung“ möglich ist.„Kaum eine Sehnsucht beschäftigt die Menschen mehr als der Wunsch, Krankheit und Tod zu überwinden“, sagt Museumsdirektor Alexander Schubert. Erstmals überhaupt verfolgt nach seinen Worten eine Ausstellung aus einem kulturgeschichtlichen Blickwinkel die Entwicklung der Heilkunst über einen Zeitraum von 5000 Jahren. Mehr als 500 wertvolle Objekte und Fundkomplexe zeigen eindrucksvoll, wie viel geistige Kraft und handwerkliches Geschick Menschen seit jeher in die Heilkunst investierten.