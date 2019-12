Polizeimeldung : Angeblicher Masseur bestiehlt 100-Jährige

Mainz Ein vermeintlicher Masseur hat eine 100-Jährige in Mainz um Goldschmuck und Bargeld betrogen. Der Mann habe sich zunächst als Nachbar ausgegeben und die Einkäufe der Seniorin in deren Wohnung im vierten Stock getragen, teilte die Polizei am Montag mit.

