365-Euro-Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr : Oberbürgermeister wollen 365-Euro-Ticket schaffen

Mainz Die Idee eines 365-Euro-Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr im Rhein-Main-Gebiet soll mit einem Treffen der Oberbürgermeister (OB’s) aus der Region vorangetrieben werden.

Dazu werde der Frankfurter OB Peter Feldmann (SPD) einladen, sagte sein Mainzer Amtskollege Michael Ebling (SPD). Mit dabei sein sollen unter anderen die OBs aus Darmstadt, Wiesbaden und Offenbach, Hanau und Aschaffenburg. Damit solle das Interesse an einer Bundesförderung für das Vorhaben gemeinsam artikuliert werden, so Ebling. Es müsse an die Landesregierungen herangetreten werden.