Attrappen von Radarfallen : Falsche Blitzer bremsen Raser

Montabaur Manch findiger Anwohner betätigt sich als privater Verkehrserzieher – mit Attrappen von Radarfallen.

Es geht bergab, Schrecksekunde, Tritt aufs Pedal: In Montabaur-Ettersdorf im Westerwald lässt am Ortseingang ein grauer Kasten mit zwei kreisrunden Öffnungen viele Autofahrer abbremsen. Wenige Dinge sind im Verkehrsalltag so unbeliebt wie Radarfallen – doch dieser Starenkasten ist nur eine Attrappe. „Ich finde das nicht schlecht, weil die hier wirklich reinrasen“, sagt Waltraud Kunz, die rund 100 Meter entfernt wohnt. Auch andernorts in Rheinland-Pfalz, etwa gegenwärtig in Bettendorf im Taunus oder vergangenes Jahr in Oberöfflingen in der Eifel, haben solche selbst gebastelten Fake-Blitzer den Autoverkehr gedrosselt.