Feuerwehr-Großeinsatz in der Nacht : An Katastrophe vorbeigeschrammt: Feuer greift rasend schnell in Pfälzer Klinik um sich

An Katastrophe vorbeigeschrammt: Feuer greift rasend schnell in Pfälzer Klinik um sich

Kandel Brennende Müllcontainer vor dem Südpfalz-Klinikum in Kandel haben am späten Samstagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Eine Evakuierung der Intensivstation war bereits eingeleitet. Wie die Helfer um die Sicherheit der Patienten kämpften.

Rund 180 Betten zählt das Krankenhaus im pfälzischen Kandel. Der Ort liegt keine 100 Kilometer von der saarpfälzischen Kreisstadt entfernt. Dort ereignete sich am späten Samstagabend, 1. Januar, ein Unglück, dass durchaus hätte in einer Katastrophe münden können.

Nicht nur die Flammen bedrohten das Haus. Sie sollen nach dem Medienbericht „rasend schnell“ aufs Gebäude übergegriffen haben. Dichter Qualm zog in die Notaufnahme, die über dem Brand liegt. Was die Lage zusätzlich verschärfte: Direkt neben der Notaufnahme befindet sich die Intensivstation.

Das Südpfalzklinikum gehört zur Asklepios-Kliniken-Gruppe. Ein weiterer Standort dieser Verbundhauses ist in Germersheim mit rund 130 Betten. Der Betreiber hat seinen Sitz in Hamburg und ist in 14 Bundesländern aktiv. 36 Krankenhäuser gehören dazu. Des Weiteren sind Fachkliniken und psychiatrische Einrichtungen sowie andere medizinische Versorgungszentren im Angebot. Das Unternehmen selbst gibt 160 medizinische Standorte in Deutschland an, in denen pro Jahr mehr als zwei Millionen Patienten behandelt werden.