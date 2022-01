Stundenlanger Feuerwehreinsatz in Lebach : Feuer zerstört Carport samt Autos – und es drohte, noch schlimmer zu kommen

Mehrstündiger Feuerwehr-Einsatz in der Neujahrsnacht. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Lebach Passanten bemerkten, dass da was lodert. Sie machten die Besitzer auf das Unglück aufmerksam. Bis in die Morgenstunden waren Feuerwehrleute im Einsatz, um noch Schlimmeres in Lebach-Steinbach zu verhindern.

Der Schaden ist enorm. Denn in der Neujahrsnacht hat es im Lebacher Stadtteil Steinbach gebrannt. Die Flammen wurden dabei eher zufällig entdeckt, wie ein Polizeisprecher am Samstagvormittag, 1. Januar, auf SZ-Nachfrage berichtet.

Demnach war Passanten kurz nach 3 Uhr aufgefallen, dass es an einem Carport loderte. Sie weckten sofort die Bewohner des anstehenden Hauses. Die Feuerwehr wurde alarmiert.

Als die kam, brannte der hölzerne Unterstand. Darunter waren zwei Autos abgestellt. Der Škoda und Kia waren nicht mehr zu retten, die beiden Wagen brannten aus. Auch der Carport ist zerstört.

Doch damit nicht genug: Da die Unglücksstelle dicht am Wohnhaus liegt, drohten Flammen aufs Gebäude überzugreifen. Das wusste die Feuerwehr indes zu verhindern. Dennoch wurden Teile der Fassade beschädigt.