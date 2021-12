Tötungsdelikt in Kaiserslautern : Eine Leiche im Einkaufswagen? Frau auf dem Weg nach Trier getötet - Polizei sucht Zeugen

Dieser Mann ist mehrmals auf einer Überwachungskamera in der Nähe des Fundorts der Leiche zu sehen. Der weiße Sack hat die Aufmerksamkeit der Ermittler erweckt, da durchaus eine menschliche Leiche darin verpackt sein könnte. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen. Foto: Polizei Kaiserslautern

Vor einem Jahr war Diana Bodi auf dem Weg zu ihrer neuen Arbeitsstelle im Landkreis Trier-Saarburg. Dort kam sie allerdings nie an, ihre Leiche wurde in Kaiserslautern gefunden. Der Täter ist bislang unbekannt, doch die Polizei hat eine heiße Spur.

Am 14. Dezember 2020 fanden Passanten in der Staubörnchenstraße in Kaiserslautern eine zunächst unbekannte Frauenleiche. Wie die Ermittlungen der Polizei Westpfalz später ergaben, handelte es sich um die ungarische Staatsbürgerin Diana Bodi. Bis heute sind die Umstände ihres Todes ungeklärt und die Ermittlungen dauern an. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung von bis zu 10.000 Euro ausgesetzt.

Wieso Diana Bodi auf dem Weg in den Landkreis Trier-Saarburg war

Nach den bisher durchgeführten Ermittlungen reiste Diana Bodi am 4. Dezember 2020 nach Deutschland ein. Sie war zunächst als Pflegekraft in München, später in der Nähe von Stuttgart tätig.

Am 7. Dezember 2020 zeichnete eine Überwachungskamera die damals 48-Jährige an einem Geldautomaten der Kreissparkasse Böblingen in Aidlingen bei Stuttgart auf. Vier Tage später sollte Diana Bodi eine Stelle als Pflegekraft im Landkreis Trier-Saarburg antreten. Die Polizei vermutet, dass sie dazu am 11. Dezember 2020 mit dem ICE von Stuttgart nach Mannheim und dann mit der Regionalbahn über Ludwigshafen am Rhein und Neustadt an der Weinstraße bis nach Kaiserslautern fuhr. Weil der Zug Verspätung hatte, traf er um 18:04 Uhr nicht wie geplant in Trier-Saarburg, sondern in Kaiserslautern ein.

Das vermuten die Ermittler, hat Diana Bodi am Kaiserslauterer Bahnhof gemacht

Die Polizei geht davon aus, dass Diana Bodi am Hauptbahnhof in Kaiserslautern ausstieg. Möglicherweise hatte sie Gepäck dabei. Ein Geldautomat im Kaiserslauterer Hauptbahnhof registrierte am 12. Dezember 2020, gegen 6 Uhr, einen Abhebeversuch vom Konto der 48-Jährigen. Unklar ist, ob Diana Bodi selbst am Geldautomat stand. Dann verliert sich ihre Spur.

Am späten Montagabend des 14. Dezember 2020 finden Zeugen die verpackte Leiche einer Frau auf einem Verbindungsweg zwischen der Fackelwoog- und der Staubörnchenstraße, ihre Identität steht zunächst nicht fest. Erst im Februar ist klar: Bei der Toten handelt es sich um Diana Bodi.

Die Ermittler der Sonderkommission sind auf eine heiße Spur gestoßen

Im Juli veröffentlichte die Polizei ein Video. Die Aufzeichnung der Überwachungskamera eines Parkhauses zeigt einen Unbekannten, der spätabends am 12. Dezember 2020 einen Einkaufswagen durch die Rosenstraße zieht. Auf der unteren Ablage des Wagens transportierte er einen größeren, weißen Gegenstand. Bei diesem Gegenstand könnte es sich laut Polizei um die verpackte Leiche von Diana Bodi handeln. Nach der Veröffentlichung des Videos gingen erneut Hinweise ein, einige seien nach Angaben der Ermittler vielversprechend und führten ins Ausland. Die Ermittlungen hierzu seien umfangreich und dauerten an.

Polizei sucht weiterhin zu Zeugen zu ungeklärtem Verbrechen