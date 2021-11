50 Feuerwehrleute im Einsatz : Kellerbrand in Illingen sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

(Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Illingen Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Illingen sorgte am Samstagmorgen für einen stundenlangen Großeinsatz der Feuerwehr. Was bisher bekannt ist.

Am Samstagmorgen (13. November) musste die Feuerwehr Illingen gegen 10.45 Uhr zu einem Großeinsatz ausrücken. Auslöser war ein Kellerbrand in der Straße Am Pauschenbaum in einem Mehrfamilienhaus. Anwohner hatten zuvor eine Verrauchung im Keller festgestellt und daraufhin den Notruf gewählt.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten hatte sich alle Personen bereits aus dem Gebäude gerettet. Eine massive Rauchentwicklung deutete allerdings auf eine größere Brandausbreitung in dem großen Gebäudekomplex hin.

Sofort wurden durch den Einsatzleiter mehrere Trupps zur Brandbekämpfung, Tierrettung und nochmaliger Personensuche in den verwinkelten Kellerkomplex geschickt. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume konnte durch einen massiven Innenangriff verhindert werden. Nach insgesamt vier Stunden konnten die 50 Einsatzkräfte die Einsatzstelle wieder verlassen.

Am späten Mittag wurde die Einsatzstelle erneut durch die Feuerwehr kontrolliert, um weitere Glutnester ausschließen zu können.