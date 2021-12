Einsatz am Samstagabend : Brand in St. Wendel hält Feuerwehr in Atem: Haus unbewohnbar, Bilder zeigen Großeinsatz

Brand in St. Wendel hält Feuerwehr in Atem: Haus unbewohnbar, Bilder zeigen Großeinsatz

Einsatz am Samstagabend

Hoof Ein schwerer Dachstuhlbrand hat am späten Samstagabend in St. Wendel für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Der Brand drohte auch auf andere Wohnhäuser überzugreifen.

Ein Dachstuhl hat am Samstagabend in Hoof gebrannt. Die integrierte Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg alarmierte gegen 21.32 Uhr die Rettungskräfte in der Vorstadtstraße.