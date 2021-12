Tiefrote Zahlen : Bistum Trier plant 2022 mit Verlust von 35,9 Millionen Euro

Das Bistum Trier sieht nach eigenen Angaben "wirtschaftlich schweren Zeiten" entgegen. So werde im Haushaltsjahr 2022 erneut mit einem Verlust in Höhe von 35,9 Millionen Euro gerechnet.

Trotz vieler Bemühungen kommt das Bistum Trier nicht aus den roten Zahlen heraus. „Wir bleiben weiterhin in einer prekären finanziellen Lage“, sagte Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg am Donnerstag in Trier. So werde im Haushaltsjahr 2022 erneut mit einem Verlust in Höhe von 35,9 Millionen Euro gerechnet. Und das Jahr 2020 habe mit einem Minus von 42,4 Millionen Euro abgeschlossen - fast 19 Millionen Euro schlechter als geplant.