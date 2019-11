Konzert in Wiltingen : Balladen erklingen in einer Schreinerei

Das Duo Ezio präsentiert am Samstag, 16. November, ab 20 Uhr seine Songs in der Schreinerei Drangmeister in Wiltingen. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Gitarristen haben 15 Alben produziert. Der Eintritt kostet 25,68 Euro.