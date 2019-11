Hoppstädten-Weiersbach : Schoss Polizist in Notwehr?

Schoss Polizist in Notwehr?

Bad Kreuznach Nach dem tödlichen Schuss auf einen Mann in Hoppstädten-Weiersbach klären Ermittler die Umstände.

Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen Mann in Hoppstädten-Weiersbach prüft die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach, ob der Beamte in Notwehr gehandelt hat. Nach ersten Erkenntnissen sei davon auszugehen, dass eine Notwehrlage vorgelegen habe, sagte Oberstaatsanwalt Michael Brandt in Bad Kreuznach. Im Rahmen eines Todesermittlungsverfahren würden derzeit „alle Details und Umstände“ überprüft, wie es zu der Schussabgabe kam. Es werde noch dauern, bis alle Abläufe geklärt seien.