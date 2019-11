Internat in Gerolstein : Bistum arbeitet Missbrauchsfälle auf

Ehemalige Schüler des Albertinums in Gerolstein in der Eifel berichten von körperlicher und psychischer Gewalt durch die drei ehemaligen Leiter des katholischen Internats. Das wurde 1982 geschlossen. Foto: dpa/Jochen Lübke

Trier In einem Internat in Gerolstein sollen Schüler Opfer von sexuellem Missbrauch und Gewalt geworden sein. Die Übergriffe liegen schon Jahrzehnte zurück.

Im Bistum Trier hat ein unabhängiges Projekt zur Aufarbeitung von sexueller, körperlicher und psychischer Gewalt am früheren bischöflichen Internat in Gerolstein begonnen. Im Zentrum sollen die Interessen der Betroffenen stehen, wie eine der Projektleiterinnen, Claudia Bundschuh, in Trier erklärte. Ehemalige Schüler sollten Raum bekommen, über die Erlebnisse mit Gewalt am Internat Albertinum zu sprechen – ob selbst erfahren oder miterlebt. Zusätzlich ist geplant, rund zwölf Meter Archivunterlagen auszuwerten. Das Vorhaben ist auf zwei Jahre angelegt. Im Anschluss soll ein Bericht veröffentlicht werden.