Ducsaal Freudenburg : Auf den Spuren von Jimi Hendrix

Randy Hansen wandelt am Samstag, 16. November, ab 20 Uhr in Freudenburg auf den Spuren von Jimi Hendrix. Im Ducsaal möchte er dem legendären Gitarristen mit seiner Show Tribut zollen. Francis Ford Coppola baute einst Hansens Gitarrensound in den Filmklassiker „Apocalypse Now“ ein.

Außerdem spielte Hansen unter dem Motto „Tribute to Jimi Hendrix“ ein Konzert für den WDR.