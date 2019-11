Konzert in Wawern : Country- und Folksongs aus Kanada

Das kanadische Duo Madison Violet stellt am Sonntag, 17. November, um 19.30 Uhr in der Synagoge Wawern das Album „The Good in Goodbye“ vor. Einlass ist um 18.30 Uhr. Die Musikerinnen Brenley MacEachern und Lisa MacIsaac verbinden Country, Folk und Bluegrass.

Dabei setzen sie auf Gitarren, Mandolinen sowie das Banjo. Die Kanadierinnen wollen eigenen Worten zufolge zeigen, „wie man trotz persönlicher Verluste seinen Optimismus behält“.