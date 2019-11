Gesetzesänderung in Rheinland-Pfalz : Wird Verfassungsschutz effektiver?

Gesetzesänderung in Rheinland-Pfalz

Mainz Das mehr als 20 Jahre alte Gesetz in Rheinland-Pfalz soll aktualisiert werden.

Der Verfassungsschutz in Rheinland-Pfalz soll effektiver ermitteln können und zugleich schärfer vom Landtag kontrolliert werden. Das ist das Ziel der Novelle des mehr als 20 Jahre alten Landesverfassungsschutzgesetzes, die die drei Fraktionen der Ampelregierung in Mainz vorgelegt haben. Bereits in der kommenden Woche soll er erstmals im Landtag beraten werden. „Ein effektiver und kontrollierter Verfassungsschutz ist ein wichtiger Teil unserer wehrhaften Demokratie“, sagte die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Pia Schellhammer.