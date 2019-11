Ducsaal Freudenburg : Hole Full of Love rocken den Ducsaal

Freudenburg Die Gruppe Hole Full of Love kommt am Samstag, 9. November, 20 Uhr, mit dem Programm „A Tribute to 70’s AC/DC“ nach Freudenburg in den Ducsaal. Wie der Name des Programms es schon andeutet, steht Rockmusik der 70er-Jahre auf dem Plan.

Insbesondere Bon Scott ist ein musikalisches Vorbild für die Bandmitglieder von Hole Full of Love. Letztere gehen schon seit 1995 auf Tour.